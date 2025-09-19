Báo cáo mới nhất của PropertyGuru Việt Nam cho thấy 2 năm qua, giá bán bất động sản phổ biến (tính chung trên cả nước) vẫn giữ đà tăng ở hầu hết các loại hình. Trong đó, tăng mạnh nhất là giá đất.