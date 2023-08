Gia đình Hip cũng đã tới check-in điểm cực Nam của châu Phi - Mũi Agulhas ở Nam Phi.

Mũi Agulhas cách Mũi Hảo Vọng 150 km về phía Nam. Đây là nơi 2 đại dương Ấn Độ Dương gặp Đại Tây Dương gặp nhau. Một tấm bia đá được dựng lên trên bờ biển để đánh dấu nơi này – “You are now at the the Southern – most tip of the continent of Africa”.

“Khi nhà mình đến đây, gió siêu mạnh, sóng biển tung bọt trắng xóa. Để đến được tấm biển check-in, cả nhà cũng liêu xiêu như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào”, chị Yến kể.