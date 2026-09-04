Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn, trụ cột và “hệ điều tiết” cho phát triển nhanh, bền vững. Văn hóa không đứng ngoài kinh tế mà phải thấm sâu vào mọi lĩnh vực, trở thành sức mạnh mềm và lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Tinh thần đó đặc biệt phù hợp với Gia Lai - một tỉnh đang sở hữu không gian văn hóa đa tầng, đa sắc sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Ở phía tây là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, sử thi, luật tục, kiến trúc nhà rông, lễ hội và tri thức bản địa của cộng đồng Jrai, Bahnar. Phía đông là nghệ thuật Bài chòi, hát bội, võ cổ truyền, hệ thống di tích Tây Sơn, tháp Chăm cùng văn hóa biển lâu đời. Sự gặp gỡ giữa hai miền di sản tạo nên một cấu trúc văn hóa “thống nhất trong đa dạng”, có khả năng hình thành những sản phẩm văn hóa và du lịch khác biệt.

Tuy nhiên, sở hữu nhiều di sản chưa đồng nghĩa với việc đã có một nền kinh tế di sản. Giá trị chỉ thực sự được đánh thức khi di sản bước vào đời sống đương đại, được kể bằng ngôn ngữ hấp dẫn, được số hóa, được kết nối với giáo dục, nghệ thuật sáng tạo, du lịch và sinh kế cộng đồng.

Cồng chiêng không thể chỉ xuất hiện trên sân khấu lễ hội; võ cổ truyền không nên dừng lại ở biểu diễn; Bài chòi, hát bội hay văn hóa Chăm cũng không thể chỉ được bảo tồn trong hồ sơ và bảo tàng. Mỗi di sản cần trở thành một câu chuyện, một trải nghiệm, một sản phẩm có khả năng tạo việc làm và nuôi dưỡng chính cộng đồng đang nắm giữ di sản.

Gia Lai đã nhanh chóng tạo nền tảng chính trị và tổ chức để hiện thực hóa yêu cầu đó. Sau hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 80-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 21/4/2026; các kế hoạch triển khai của tỉnh hướng tới đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh.

Điều quan trọng là quá trình triển khai không dừng ở học tập nghị quyết. Festival Bóng đá trẻ quốc tế, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam, Lễ hội du lịch hè, các hoạt động cồng chiêng, ngày hội văn hóa dân tộc và những chương trình kết nối lữ hành đang từng bước biến chủ trương thành không gian thực hành văn hóa. Đặc biệt, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX tổ chức đầu tháng 8/2026 đã đặt võ cổ truyền trong mối liên kết giữa văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch, hướng tới xây dựng một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc của Gia Lai.

Cùng với văn hóa, Gia Lai đang cụ thể hóa Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Kế hoạch số 2350/KH-UBND xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong phát triển thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đến năm 2026, tỉnh tiếp tục triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045; đồng thời ban hành chính sách mới đối với huấn luyện viên, vận động viên.

Theo đề án, thể thao thành tích cao của tỉnh có 492 vận động viên thuộc 15 đội tuyển; riêng năm 2026 dự kiến tham gia 70 giải trong nước, 15 giải quốc tế và đặt mục tiêu giành 50 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Những con số ấy cho thấy thể thao đã được nhìn nhận không chỉ như hoạt động phong trào mà còn là một thành tố của chất lượng nguồn nhân lực, hình ảnh địa phương và kinh tế sự kiện.

Ở bình diện rộng hơn, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới tiếp tục mở ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển du lịch. Nghị quyết khẳng định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao; vừa tạo giá trị gia tăng, việc làm và thị trường dịch vụ, vừa góp phần bảo tồn văn hóa, tài nguyên thiên nhiên và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Đối với Gia Lai, đây là sự tiếp nối và nâng tầm tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW năm 2017. Du lịch muốn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn không thể phát triển biệt lập mà phải kéo theo giao thông, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp văn hóa, logistics, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực. Cách tiếp cận ấy cũng đòi hỏi chuyển từ tư duy “có tài nguyên” sang “tổ chức được sản phẩm”, từ quảng bá từng điểm đến sang kiến tạo một hành trình thống nhất, từ tăng số lượng khách sang nâng chất lượng trải nghiệm và giá trị chi tiêu.