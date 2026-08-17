Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2026 của UBND tỉnh Gia Lai, nhiều chỉ tiêu kinh tế của địa phương duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 7 tháng đầu năm.

Du lịch đón hơn 10,5 triệu lượt khách

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 178 dự án đầu tư, tăng 44,72% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 167.185 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần. Trong đó, có 175 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 166.870 tỷ đồng và 3 dự án FDI với tổng vốn hơn 316 tỷ đồng.

Lĩnh vực công nghiệp dẫn đầu về quy mô vốn với 89 dự án, tổng vốn hơn 143.200 tỷ đồng. Tiếp đến là xây dựng - hạ tầng, nông, lâm nghiệp và thủy sản, thương mại - dịch vụ, du lịch.

Trong tháng 7, toàn tỉnh có thêm 291 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 7.028 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, Gia Lai có 2.366 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 29,21% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký hơn 36.500 tỷ đồng, tăng gấp 2,88 lần.

Gia Lai tổ chức nhiều sự kiện văn hóa thể thao. Ảnh: Ngọc Nhuận

Hoạt động du lịch tiếp tục là điểm sáng. Trong tháng 7, Gia Lai ước đón 1,8 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ.

Tính chung 7 tháng, toàn tỉnh đón khoảng 10,55 triệu lượt khách, tăng 22,5%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 22.910 tỷ đồng, tăng 22%.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026 tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực, thúc đẩy lượng khách và doanh thu, đồng thời lan tỏa sang các lĩnh vực lưu trú, ăn uống, vận tải, thương mại và dịch vụ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng ước đạt 128.697 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,354 tỷ USD, tăng 2,7%; nhập khẩu đạt 654,6 triệu USD, tăng 15,4%.

Tăng tốc đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm ước tăng 7,97% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,56%.

Từ đầu năm đến nay, 67 dự án sản xuất công nghiệp với tổng vốn 22.455 tỷ đồng đã đi vào hoạt động, trong đó có 16 dự án trọng điểm với tổng vốn 21.430 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước đến ngày 29/7 đạt 18.439 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán năm và tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Về đầu tư công, đến hết tháng 7, Gia Lai đã giải ngân 9.322 tỷ đồng, đạt 33,93% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 31,03% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Tỉnh hiện đứng thứ 21/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân.

Trong tháng 8, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát từng dự án, từng gói thầu, xác định cụ thể khối lượng và giá trị giải ngân theo tuần, tháng; kiên quyết điều chuyển vốn từ những dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân sang dự án có nhu cầu và khối lượng thực hiện.

Tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu nối đối với các dự án điện, năng lượng tái tạo và lưới điện; hoàn tất điều kiện để khởi công các công trình, dự án trong tháng 8 và chuẩn bị mặt bằng, hồ sơ cho những dự án dự kiến khởi công vào tháng 10 và cuối năm.

Trong lĩnh vực sản xuất, Gia Lai sẽ rà soát từng nhà máy, dự án công nghiệp có khả năng tăng công suất hoặc đi vào hoạt động trong tháng 8 và những tháng cuối năm, tập trung tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, điện, đất đai, khoáng sản và thủ tục.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do, phát triển thương mại điện tử; tăng thu ngân sách, đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất và xử lý các hồ sơ đất đai còn vướng mắc.

UBND tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục tạo động lực tăng trưởng từ đầu tư công, thu hút đầu tư, sản xuất công nghiệp và du lịch, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.

Minh Ngọc