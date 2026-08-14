Trở về quê hương làm homestay, xây dựng tour trải nghiệm bản địa hay kể chuyện làng chài qua những thước phim, nhiều người trẻ đang tìm cách đưa vẻ đẹp, văn hóa và nhịp sống quê biển đến gần hơn với du khách. Những cách làm mới không chỉ tạo sinh kế mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị của làng chài. VietNamNet xin giới thiệu loạt bài: Người trẻ kể chuyện làng chài.

Đi xa để trở về

Thanh Quang sinh ra và lớn lên ở Nhơn Hải - một làng chài nằm nép dưới dãy núi vòm cung bên bờ biển Gia Lai, sở hữu bãi biển trong, xanh ngắt.

Trong ký ức của chàng trai sinh năm 1999, Nhơn Hải ngày trước là một làng chài khá biệt lập, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

"Ngày ấy, điện lưới ở làng chưa ổn định, nước sạch chưa có, trẻ con chúng mình lớn lên cùng biển và gần như không có những phương tiện giải trí như tivi, điện thoại. Người dân sống bằng nghề chài lưới, bám biển, chưa có khách du lịch như bây giờ", Quang kể.

Học xong phổ thông, anh đi du học ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn trong 4 năm. Khoảng thời gian đó, Quang có cơ hội đi nhiều nơi, tiếp xúc với những cách làm du lịch khác nhau.

Nhưng càng đi, Quang càng thấy làng chài quê mình thật đẹp, có biết bao điều thú vị để khám phá: có biển, núi, Hòn Khô và một cộng đồng dân cư vẫn giữ được nhiều nét sinh hoạt của làng chài.

Làng chài quê hương của Quang

Từ đó, Quang ấp ủ mong muốn trở về, làm du lịch ở chính nơi mình sinh ra.

Năm 2022, sau khi trở về Việt Nam, Quang bắt đầu làm du lịch tại trung tâm thành phố Quy Nhơn cũ để tích luỹ kinh nghiệm. Năm 2024, anh quyết định về Nhơn Hải để phát triển mô hình kinh doanh riêng, với mong muốn thử những cách làm mới mà địa phương chưa có.

Tuy nhiên, sau nhiều năm sống xa nhà, Quang phải làm quen lại với nhịp sống chậm của làng chài, đồng thời học cách làm việc với những người thuộc các thế hệ khác nhau, trong đó có cha mẹ anh.

Người đi trước có kinh nghiệm nhưng quen với cách làm đã hình thành qua nhiều năm, còn Quang muốn chú trọng hơn đến trải nghiệm của khách, cách vận hành và những điều mới lạ. Có lúc hai bên không cùng quan điểm, nhưng Quang chọn cách dung hòa thay vì phủ nhận những gì thế hệ trước đã làm.

Quang bắt tay xây dựng căn homestay trên mảnh đất ven biển của cha mẹ. Ngôi nhà thiết kế theo phong cách Santorini, với tông trắng - xanh và không gian mở, hoà mình với thiên nhiên.

Căn homestay xinh xắn được Quang và gia đình hoàn thiện sau 8 tháng xây dựng

Quang chỉ vận hành 5 phòng, đón tối đa 18 khách. Anh mong muốn căn homestay không quá đông, giữ sự bình yên. Ngoài lưu trú, du khách có thể kết hợp uống cà phê, tham gia các buổi trải nghiệm làm đồ thủ công, mua quà lưu niệm... Quang cũng muốn có đủ thời gian để chăm sóc từng vị khách.

Sau khoảng 1,5 năm vận hành, homestay không chỉ đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình Quang mà còn giúp anh có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ nhiều vị khách thú vị. Mỗi vị khách đến, Quang đều dành thời gian trò chuyện, giới thiệu với họ về những điều "nhỏ bé thú vị của làng chài".

Mỗi góc nhỏ đều được Quang tỉ mỉ trang trí, để ngôi nhà mang hơi thở của vùng biển

Giới thiệu làng chài từ những điều bé nhỏ

Ngoài kinh doanh dịch vụ lưu trú, dẫn tour, Quang còn đưa những câu chuyện của làng chài lên mạng xã hội, thông qua góc nhìn của một người con sinh ra, lớn lên ở Nhơn Hải.

Trong các video của Quang, ngoài khung cảnh hoàng hôn, bình minh siêu đẹp trên biển, những góc check-in hay trải nghiệm nổi tiếng của Nhơn Hải còn đan xen hình ảnh những con hẻm nhỏ, quán ăn bình dân ít người biết, căn nhà cũ phủ màu rêu phong hay các thói quen sinh hoạt của bà con.

Ẩm thực là một trong những cách Quang kể về quê mình. Anh thường ghi lại những quán ăn lâu năm trong làng chài, nơi có căn bếp lửa đơn sơ, khách ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp.

Du khách đến Nhơn Hải thường biết bánh xèo với nhân mực, tôm, nhưng theo Quang, bánh xèo chan nước cá mới là món gắn với ký ức của người dân nơi đây.

“Nước cá được nấu từ cá biển, có vị ngọt thanh tự nhiên. Bánh xèo nóng hổi được chan thêm nước cá đậm đà, chấm nước mắm theo khẩu vị. Món ăn giản dị nhưng gắn với ký ức và nếp sinh hoạt của nhiều thế hệ người dân Nhơn Hải. Mình thích cả cách người trong làng ngồi với nhau trong một góc nhỏ, vừa ăn vừa nói chuyện. Khung cảnh rất đỗi bình thường nhưng mang đặc trưng riêng của làng chài”, Quang cho hay.

Những video của Quang được yêu thích vì cách kể chuyện nhẹ nhàng, gần gũi. Kênh TikTok

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Không chỉ ẩm thực, Quang còn kể chuyện làng chài qua những hình ảnh đời thường như một tấm bảng viết phấn trước quán bánh canh "nghỉ bán bánh canh, chủ quán gãy tay", căn nhà rêu phong, tiệm tóc 30 năm tuổi, quán bánh canh hay cảnh người lớn chơi cờ, trẻ nhỏ nô đùa bên biển.

Anh cũng trực tiếp làm hướng dẫn viên, đưa du khách ngắm biển, lặn san hô, khám phá Hòn Khô, leo núi và tìm hiểu cuộc sống người dân địa phương. Quang mong du khách không chỉ nhớ Nhơn Hải bởi biển đẹp mà còn hiểu hơn về đời sống phía sau những bãi biển ấy.

Điều Quang tự hào nhất, là du lịch không chỉ đem lại sinh kế mới cho bà con mà từ du lịch, bà con cũng dần quan tâm hơn tới việc bảo vệ môi trường biển.

"Trước đây, vào mùa rong mơ, người dân thường thu hoạch số lượng lớn để bán. Sau này, khi hiểu hơn về hệ sinh thái, mọi người nhận ra những thảm rong còn là nơi cá kiếm ăn, trú ngụ, đặc biệt trong mùa sinh sản. Những rạn san hô cũng được quan tâm bảo vệ và phục hồi hơn. Đây là tín hiệu đáng mừng", Quang tâm sự.

Quang dự kiến mở rộng mô hình lưu trú tại làng chài Nhơn Hải trong tương lai và làm thêm nhiều video giới thiệu về làng chài, du lịch Gia Lai, tìm kiếm nguồn khách quốc tế.

Ảnh/Video: NVCC