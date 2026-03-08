Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) ban hành văn bản hỏa tốc số 587 về việc triển khai thực hiện cơ chế điều hành giá xăng dầu theo Nghị quyết số 36/NQ-CP của Chính phủ.