Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết trong 2 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký mới đạt 3,54 tỷ USD - tăng 61,5%, vốn FDI thực hiện ước đạt 3,21 tỷ USD - tăng 8,8%.