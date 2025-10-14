Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có hướng dẫn các địa phương về việc áp dụng giảm, gia hạn nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và số 11.