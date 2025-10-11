Việt Nam được dự báo sẽ dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về mức tăng lương trung bình trong năm 2025 và 2026, với tỷ lệ lần lượt là 7,7% và 7,1%, vượt xa mức trung bình khu vực là 5,4% và 5,3%.