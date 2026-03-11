Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2026 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu nhằm chủ động nguồn cung, góp phần ổn định thị trường trong nước.