Tại concert "Em xinh say Hi" 2025 diễn ra tối 13/9, giàn giáo hai bên phía sau sân khấu chính bất ngờ gặp sự cố khiến khán giả bất ngờ.

Concert Em xinh say Hi diễn ra vào tối 13/9 tại TPHCM.

Khoảng 19h30', khi tiết mục hợp ca của 30 "Em xinh" kết thúc và host Trấn Thành tiến ra giao lưu, một số khán giả ở khu vực gần sân khấu phát hiện giàn giáo hai bên phía sau bất ngờ bốc cháy.

Sự cố được cho là bắt nguồn từ loạt pháo hoa được bắn lên sau tiết mục hợp ca khai màn. Theo quan sát của phóng viên, vị trí cháy ở giàn giáo bên trái to hơn bên phải.

Ban tổ chức cử người lên dập lửa kịp thời khi đám cháy vừa bùng to

Sự cố cháy diễn ra khoảng 1-2 phút, sau đó nhân viên của ban tổ chức trèo lên giàn giáo dập lửa.

Do vị trí cháy ở phía sau sân khấu chính, MC Trấn Thành và 30 "Em xinh" gần như không nhận ra. Họ vẫn tương tác, giao lưu như bình thường trong khi khán giả khu vực xung quanh xôn xao.

"Khán giả gần sân khấu chính phát hiện đầu tiên. Sau khi dập lửa ở giàn giáo bên phải, các nhân viên di chuyển sang bên trái. Những người xung quanh tôi chủ yếu do bất ngờ, tò mò nên bàn tán, chỉ trỏ.

Về bản chất, đây chỉ là sự cố nhỏ, thực tế không ảnh hưởng trải nghiệm của mọi người", chị Helen, 37 tuổi - một khán giả có mặt tại concert Em xinh say Hi - cho biết.

Mi Lê