Là Moon gồm 12 bài: viemlamoon (intro), Notice me, Trời nồm, Bài thuốc dong y, Không một lời nào, LAMMOM, Can you hold me bae? (interlude), Dive, Nụ hôn dài thoòng loòng, Một mình, Synth chúc nâng ly và When I’m gone.

Toàn bộ đều do Lamoon sáng tác, phần sản xuất âm nhạc do các nhà sản xuất: Jexxica (nghệ danh khác của JustaTee - PV), BeeBB, CM1X, Lý Anh Khoa, Darrys. và LNK đảm nhận.

Cấu trúc album được xây dựng theo 8 pha của mặt trăng. Trong đó, mặt trăng trong cách kể của Lamoon không chỉ là biểu tượng của tính nữ mà còn là tấm gương phản chiếu những cung bậc cảm xúc trong tình yêu.

Album dẫn dắt người nghe từ sự hồn nhiên trong Notice me, qua nét tán tỉnh duyên dáng, táo bạo ở Trời nồm và Bài thuốc dong y, đến những giằng xé nội tâm trong Không một lời nào và LAMMOM. Cảm xúc trầm xuống ở sự ngột ngạt, thất vọng của Dive và Một mình, trước khi khép lại bằng hình ảnh tự tin, mạnh mẽ trong Synth chúc nâng ly.

Ca sĩ Lamoon. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, bài When I’m gone là món quà Lamoon dành tặng cho Út Khờ - vai diễn điện ảnh đầu tay của mình trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.

Vì vậy, album giống một chu kỳ mặt trăng hoàn chỉnh, từ trăng non đến trăng tròn, từ khởi đầu non trẻ đến lúc nhiều trải nghiệm.

Ngoài tình yêu, album còn chất chứa những trải nghiệm nội tâm của Lamoon - nơi cô gái 22 tuổi tìm hiểu, học hỏi và ôm ấp cả sự hỗn loạn, hoài nghi.

Tên gọi Là Moon vừa là cách chơi chữ từ nghệ danh Lamoon, vừa khẳng định bản thể nghệ sĩ: “Tôi là Moon”.

Lamoon nghẹn ngào khi ra album đầu tay

5 hình tượng Game Moon, Healing Moon, Sexy Moon, Moon Shadow và Honey Moon vừa đối đầu, trái ngược nhau, vừa là 5 mảnh ghép tạo nên bức chân dung đầy đủ nhất về hành trình trưởng thành, được dàn dựng trên cấu trúc đối lập giữa sáng và tối, dịu dàng và dữ dội.

Xuyên suốt album, Lamoon thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc: Pop, RnB, Soul, Downtempo và Ballad. Song dù thay đổi và thử nghiệm thế nào, cô vẫn giữ giá trị cốt lõi ở những giai điệu ngũ cung trong nhạc điện tử quen thuộc.

Album được thực hiện trong 2 năm, từng có bản hoàn thiện trước đó. Nhưng sau Em xinh say Hi, Lamoon quyết định làm lại từ đầu.

Trích đoạn MV "Synth chúc nâng ly"

Sự kiện ra mắt album quy tụ nhiều đồng nghiệp thân thiết của Lamoon như: Ái Phương, Tuimi, Ngô Lan Hương, Muộii, Yeolan, Han Sara, Hoàng Duyên, Mỹ Mỹ, Ánh Sáng Aza, Maiquinn, Mỹ Anh, Lâm Phúc, Pia Linh...

Lamoon xúc động nói từng không tin mình có thể viết nhạc, huống chi sáng tác cả một album.

Sau khi nghe album, ca sĩ Ái Phương nói không thể làm được điều tương tự hồi 22 tuổi. Chị nhận định album nhiều màu sắc, cá tính và có thể thu hút sự chú ý, thảo luận từ khán giả.

Trong khi đó, ca sĩ Ngô Lan Hương nói từ hồi xem Vietnam Idol đã nghĩ về Lamoon: "Cô bé này sáng quá, chắc chắn sẽ trở thành 'ai đó' trong tương lai". Cô thích album Là Moon vì "có lúc tẻn tẻn, có lúc trầm lắng".