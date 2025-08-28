Tối 27/8, sau lễ sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), lực lượng tình nguyện viên Thủ đô đã tích cực tham gia hỗ trợ nhặt rác, vệ sinh môi trường.

Theo ghi nhận của VietNamNet, tại khắp các điểm tập trung đông người xem diễu binh, diễu hành... đều có sự xuất hiện của lực lượng thanh niên tình nguyện để hỗ trợ các nhân viên vệ sinh môi trường nhặt rác, trả lại cảnh quan môi trường sạch đẹp.