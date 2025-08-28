Theo ghi nhận của VietNamNet, tại khắp các điểm tập trung đông người xem diễu binh, diễu hành... đều có sự xuất hiện của lực lượng thanh niên tình nguyện để hỗ trợ các nhân viên vệ sinh môi trường nhặt rác, trả lại cảnh quan môi trường sạch đẹp.