Người dân đội mưa lớn, xếp hàng hơn 10 tiếng chờ xem diễu binh

Dù tối mới diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành, tuy nhiên, từ sớm, khu vực Hùng Vương - Trần Phú đã có hàng trăm người dân đội mưa, xếp hàng giữ chỗ.