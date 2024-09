Thí sinh Miss Cosmo 2024 diễn thời trang giữa khung cảnh thơ mộng của đảo Khê Cốc, Ninh Bình.

Chiều 20/9, chương trình thời trang Hello Cosmo from VietNam diễn ra tại đảo Khê Cốc, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2024, phối hợp tổ chức với NTK Lê Thanh Hòa và đạo diễn Long Kan.

Giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, 56 người đẹp đến từ các quốc gia diện các thiết kế độc đáo trong BST thu đông 2024 của NTK Lê Thanh Hòa. Đây là lần đầu tiên, 1 chương trình thời trang diễn ra tại Tràng An.

Show diễn mở màn với sự xuất hiện của 3 hoa hậu: H’hen Niê, Xuân Hạnh, Ngọc Châu trên thuyền độc mộc đi giữa dòng nước đảo Khê Cốc. Chia sẻ với VietNamNet, NTK Lê Thanh Hòa cho biết đây như lời chào của Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Ngọc Châu, H’hen Niê, Xuân Hạnh mở màn chương trình.

BST như bức tranh sống động, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Lấy cảm hứng từ văn hóa Việt, các thiết kế mang vẻ đẹp rực rỡ, lung linh như gấm hoa kết tinh từ sự phát triển của non sông và cội nguồn dân tộc. BST sử dụng nhiều cảm hứng từ các làng nghề truyền thống, danh lam thắng cảnh Việt Nam, vừa quảng bá nét đẹp đất nước, vừa hợp xu hướng.

Trong hơn 60 trang phục, nhiều hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt như: cây lúa, bông sen, nón lá, nón quai thao, núi non trùng điệp được tái hiện đầy thi vị thông qua ngôn ngữ thời trang. NTK cho biết mỗi thiết kế đều chứa đựng câu chuyện về sự kết hợp giữa quá khứ và tương lai, như chiếc cầu nối lưu giữ và đưa các giá trị cổ truyền vào một bối cảnh thời thượng hơn.

Nhiều hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt như: bông sen, nón lá, nón quai thao... được tái hiện.

“Chúng tôi mất 3 tháng lên ý tưởng, thực hiện bộ sưu tập lần này. Ngay khi đại diện các nước về Việt Nam, ê-kíp đã tiến hành cho các thí sinh thử đồ ngay để có thể chỉnh sửa kịp thời”, Lê Thanh Hòa tâm sự.

Những chất liệu hiện đại như velvet, taffeta, chiffon và chất liệu truyền thống lụa Mã Châu được Lê Thanh Hòa sử dụng khéo léo. Cách xử lý chất liệu độc đáo với nhiều chi tiết tạo điểm nhấn bằng kỹ thuật draping, đính kết, chần bông tinh xảo.

Những chất liệu hiện đại và truyền thống được kết hợp khéo léo.

Những chất liệu như lông vũ, voan, tơ xếp ly qua quá trình xử lý nhuộm màu, bện sóng… được kết hợp hài hòa, mô tả lớp bề mặt của hang đá, thạch nhũ hay sóng nước - cảnh quan đặc trưng của Ninh Bình. Bên cạnh đó, cảnh đẹp vùng miền khác cũng được thể hiện tinh tế trong nhiều thiết kế mới.

Chất liệu lông vũ được sử dụng nhiều trong BST.

Sân khấu ban đầu được thiết kế dưới hình dạng chiếc cầu nổi trên mặt nước. Do mưa bão tại Ninh Bình, đường diễn này bị chìm dưới mặt nước. Đạo diễn Long Kan chia sẻ: “Đây là điều tiếc nuối bởi show diễn mang mục đích quảng bá vẻ đẹp sơn kỳ thuỷ tú của Ninh Bình. Tuy nhiên, hôm nay thời tiết đẹp, phương án dự phòng được hoàn thiện trong thời gian gấp rút, tôi mừng vì đạt 70% kỳ vọng”.

Với NTK Lê Thanh Hòa, anh cho rằng đây là động lực để ê-kíp cố gắng trong những sự kiện tới, cần tính toán tốt hơn về mặt thời tiết. “Tôi cảm ơn trời thương, sau mấy ngày mưa dầm, thời tiết nắng đẹp để chương trình hôm nay diễn ra thành công”, anh bày tỏ.

Nhiều đại diện tiếp tục tỏa sáng với phần thể hiện nổi bật.

Tại buổi diễn, 56 thí sinh Miss Cosmo 2024 khoe nhan sắc cuốn hút, khả năng catwalk điêu luyện. Nhiều đại diện tiếp tục tỏa sáng với phần thể hiện nổi bật như: Philippines, Colombia, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Peru.

Lê Thanh Hoà cho biết đây là lần đầu show của anh do toàn bộ hoa hậu diễn, thay vì người mẫu như trước đây. Ban đầu, nhiều thí sinh gặp khó khăn trong việc trình diễn phù hợp nhưng sau khi hiểu về tinh thần bộ sưu tập, họ tập luyện thuận lợi và hoàn thành buổi diễn tốt ngoài mong đợi.

Sau Ninh Bình, điểm đến kế tiếp của Miss Cosmo 2024 là Đà Lạt. Các thí sinh sẽ tham gia diễn trang phục áo dài, trải nghiệm các lễ hội của đồng bào Tây Nguyên. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/10 tại TPHCM.