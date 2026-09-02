Theo Thống kê thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 8 ước đạt 521.336 tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2025.