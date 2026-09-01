Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia vừa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đối với doanh nghiệp thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư có nội dung chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo.