BRAZIL – Trận đấu giữa hai đội bóng Uberlândia và Mamoré gây chấn động bóng đá thế giới khi trọng tài rút tới 51 thẻ đỏ sau màn hỗn chiến giữa cầu thủ hai bên, vượt qua những kỷ lục trước đó về số người bị truất quyền thi đấu trong một trận bóng đá.