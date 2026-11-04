BRAZIL – Một chiếc xe buýt đang lưu thông trên đường bất ngờ bốc khói mù mịt, khiến hành khách hoảng loạn đập vỡ cửa kính, nhảy ra ngoài thoát thân. Vụ việc khiến 7 người phải đến cơ sở y tế, trong đó tài xế bị ngạt khói.