Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 11 tháng năm nay, tổng thị trường hành khách đạt hơn 69 triệu khách, tăng gần 11% và hơn 1 triệu tấn hàng hóa, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2024.