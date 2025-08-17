Hàng tấn đất đá ập xuống đường, hai bố con hoảng loạn nhảy khỏi ô tô thoát nạn

TRUNG QUỐC – Đoạn video ghi lại cảnh tượng thót tim khi hai bố con hốt hoảng bỏ chạy khỏi ô tô, vào thời điểm hàng tấn đất đá bất ngờ đổ ập xuống đoạn đèo.