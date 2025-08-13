Xe trộn bê tông mất phanh lao xuống vực, tài xế nhảy thoát trong gang tấc

PHILIPPINES – Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một tài xế xe trộn bê tông liều lĩnh nhảy khỏi cabin để thoát thân, chỉ vài giây trước khi chiếc xe mất phanh lao xuống vách núi.