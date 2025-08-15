Theo ghi nhận của VietNamNet, chung cư Phạm Thế Hiển hiện có nhiều mảng tường nứt trơ khung sắt, cột bêtông bong tróc, hành lang tầng 1 lô B bị sập phải dựng hàng rào tre. Thậm chí, mặt sàn chung cư bị nứt thủng giữa tầng 2 và 1, người dân phải che chắn, cảnh báo tạm bợ. 