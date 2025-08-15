Chung cư Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng, TPHCM) xây năm 1972 đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 450 hộ dân.

Theo ghi nhận của VietNamNet, chung cư Phạm Thế Hiển hiện có nhiều mảng tường nứt trơ khung sắt, cột bêtông bong tróc, hành lang tầng 1 lô B bị sập phải dựng hàng rào tre. Thậm chí, mặt sàn chung cư bị nứt thủng giữa tầng 2 và 1, người dân phải che chắn, cảnh báo tạm bợ.