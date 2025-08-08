Theo báo cáo của Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng), giá căn hộ trên thị trường thứ cấp tại nhiều địa phương có xu hướng nhích nhẹ.

Đáng chú ý, tại Hà Nội và TPHCM, bên cạnh các dự án chung cư tăng giá từ 3-5%, đã xuất hiện không ít dự án điều chỉnh giảm.

Tại Hà Nội, Unimax Twin Tower giảm 3,6%, còn 46,7 triệu đồng/m2; D’. Le Roi Soleil giảm 4,5%, còn 129,9 triệu đồng/m2; NHS Phương Canh Residence giảm 4,6%, còn 54,7 triệu đồng/m2; FLC Premier Parc Đại Mỗ giảm 3,3%, còn 75,3 triệu đồng/m2; Geleximco Southern Star giảm 3,2%, còn 75,4 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM, The View Riviera Point giảm 3,8%, còn 72 triệu đồng/m2; Đạt Gia Residence giảm 3,2%, còn 28,5 triệu đồng/m2; Dragon Hill Residence and Suites 2 giảm 3,5%, còn 48,7 triệu đồng/m2; Orchard Hill - Sycamore giảm 3,5%, còn 44,5 triệu đồng/m2; Mermaid Seaview giảm 3,2%, còn 56,8 triệu đồng/m2.

Giá bình quân tại các dự án chung cư trên thị trường thứ cấp ở Hà Nội, TPHCM trong tháng 7:

TP Dự án Giá (triệu đồng/m2) Biến động (%) Dự án Giá (triệu đồng/m2) Biến động (%) Hà Nội Bamboo Airways Tower 80,9 + 3,9 Royal City 93,1 - 3,1 Hà Nội Center Point 90,7 + 4,2 Unimax Twin Tower 46,7 - 3,6 Sun Square 67,9 + 3,9 D’. Le Roi Soleil 129,9 - 4,5 The Matrix One I 111,7 + 3,9 NHS Phương Canh Residence 54,7 - 4,6 Hausman Premium Residences 83,9 + 4,6 FLC Premier Parc Đại Mỗ 75,3 - 3,3 Diamond Park Plaza 146,8 + 3,6 Geleximco Southern Star 75,4 - 3,2 TPHCM Xuân Phương Residence 270,7 + 3,1 Tây Hồ Residence 240,3 - 3,1 Kiến Hưng Luxury 278,1 + 3,9 The Terra An Hưng 412,4 - 3,8 Xanh Villas 63,4 + 3,5 Long Việt Riverside 98,7 - 3,7

Nguồn cung nhà ở thứ cấp trong 6 tháng đầu năm nay tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, trong đó Hà Nội tăng 5,4%, TP.HCM tăng 8,7%.

Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ lại giảm, Hà Nội sụt 12,7%, TPHCM giảm 6,8%. Dù nguồn hàng nhiều hơn, người mua vẫn chưa thực sự mặn mà, đặc biệt với những sản phẩm có mức giá cao.

Viện Kinh tế Xây dựng nhận định, cơ cấu hàng hóa trên thị trường vẫn đang mất cân đối khi các chủ đầu tư tiếp tục tập trung vào phân khúc trung và cao cấp. Trong khi đó, phân khúc bình dân vốn được người dân có nhu cầu thực tìm kiếm ngày càng khan hiếm.

Giá căn hộ tăng cao kéo theo lượng sản phẩm giá rẻ trên thị trường giảm mạnh. Tại Hà Nội và TPHCM, các căn hộ dưới 2 tỷ đồng chiếm tỷ trọng rất thấp, chủ yếu là chung cư cũ, nằm ở vị trí xa trung tâm.

Thống kê cho thấy, tại Hà Nội, căn hộ có giá trên 5 tỷ đồng chiếm hơn 55,6% tổng nguồn cung thứ cấp; căn hộ dưới 2 tỷ đồng chỉ còn 3,9%.

Biểu đồ: Hồng Khanh (Nguồn: Viện Kinh tế Xây dựng)

Ở TPHCM, tỷ lệ căn hộ trên 5 tỷ đồng chiếm gần 48%, trong khi căn hộ dưới 2 tỷ chỉ chiếm khoảng 7% khiến người mua thực đang ngày càng bị đẩy ra khỏi cuộc chơi trên thị trường.

Biểu đồ: Hồng Khanh (Nguồn: Viện Kinh tế Xây dựng)

Dự báo về nguồn cung nhà ở thương mại trong 6 tháng cuối năm, theo Viện Kinh tế Xây dựng, thị trường sẽ đón nhận thêm hàng mới khi các dự án đủ điều kiện mở bán. Nguồn cung phân khúc trung cấp, bình dân và nhà ở xã hội có thể được cải thiện nhờ loạt dự án đang được triển khai mạnh mẽ và sắp về đích.

Tuy nhiên, mức giá bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong ngắn hạn, giá giao dịch nhà ở có thể tăng khoảng 3-5% so với kỳ trước.