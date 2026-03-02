Theo ghi nhận của VietNamNet, đúng 19h, nghi thức niêm hương, đảnh lễ Tam Bảo của thầy trụ trì được thực hiện. Tiếp đó, hàng trăm phật tử đồng thanh tụng Kinh Dược Sư và cầu nguyện đất nước thái bình, gia đạo an vui trong năm mới 2026.