Từ 18h ngày 9/5, hàng nghìn người dân, phật tử đổ về chùa Pháp Hoa (quận 3, TPHCM) để tham gia thả hoa đăng và cầu nguyện nhân dịp Đại lễ Phật Đản. Giao thông trên các tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa, đặc biệt là cầu Lê Văn Sỹ kẹt xe cục bộ.

Dòng người xếp hàng dài trước khu vực thả hoa đăng ngay từ sớm.

Sau khi tan học, Thục Di và Bảo Ngọc (quận 5) lần đầu tới tham gia lễ hội. "Rất may mắn nghi lễ này diễn ra vào dịp cuối tuần nên chúng em có cơ hội tới tham dự và viết những lời cầu nguyện may mắn và bình an lên hoa đăng", Thục Di nói.

Trước khi tiến hành thả hoa đăng, các tăng, ni, phật tử và người dân tay nâng hoa đăng đứng đọc kinh, cầu nguyện trong giây phút thiêng liêng của lễ Phật Đản.

Do không thể vào chùa, Thúy Quỳnh (bên trái) cùng bạn đứng từ phía bên ngoài chắp tay cầu nguyện.

Đến gần 19h, hoạt động thả đèn hoa đăng bắt đầu. Năm nay, chùa Pháp Hoa phát miễn phí hơn 6.000 hoa đăng cho người dân và có một đội tình nguyện phụ trách nhận đèn hoa đăng từ mọi người để thả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Đại lễ Phật Đản được tổ chức vào tháng 4 Âm lịch hàng năm kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra ở thế kỷ thứ VII (trước Công nguyên).

Bên trong mỗi cánh hoa là những lời ước nguyện được gửi gắm. Khi ngọn nến được thắp sáng lên, mỗi người sẽ cầu nguyện một tâm niệm thiện lành, an lạc cho mình và mọi người.

Cơn mưa bất chợt đổ xuống, nhiều người vẫn lắng đọng đứng hai bên bờ kênh để dõi theo những bông hoa đăng lấp lánh trôi theo dòng nước.

Lễ thả đèn hoa đăng được chùa Pháp Hoa tổ chức vào lễ Phật Đản hàng năm. Đây được xem là lễ hội thả hoa đăng lớn nhất tại TPHCM.