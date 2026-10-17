ẤN ĐỘ – Một chiếc máy bay của hãng hàng không IndiGo chở hơn 180 hành khách phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp sau khi pin sạc dự phòng bất ngờ bốc cháy trong khoang hành lý, khiến nhiều người hoảng loạn tìm cách dập lửa.