logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Chủ Nhật, 01/03/2026 - 09:54

HLV Mano Polking nói gì về đua vô địch sau trận thắng HAGL?

Xuân Minh

Xem các bài viết của tác giả
Sau màn ngược dòng trước Hoàng Anh Gia Lai, HLV Mano Polking cho rằng Công an Hà Nội chưa thể nghĩ đến ngôi vương, bởi chặng đường phía trước vẫn còn rất dài và nhiều thử thách.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

HLV Polking thất vọng khi CAHN lỡ chiến thắng ngày khai màn V-League

image

HLV Polking chỉ ra lý do CAHN gục ngã trước Hà Nội FC

image

Lội ngược dòng trước HAGL, HLV Mano Polking nói về áp lực ghế nóng

image

CAHN thắng 'nghẹt thở' Thể Công Viettel ở phút 99, HLV Polking nói gì?

VIDEO NỔI BẬT