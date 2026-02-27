Hố sụt bất ngờ xuất hiện giữa ngã tư, 'nuốt chửng' 2 ô tô đang chờ đèn đỏ

MỸ – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hai chiếc ô tô đang dừng chờ đèn đỏ tại một giao lộ ở thành phố Omaha thì bất ngờ bị một hố sụt lớn xuất hiện dưới mặt đường và nuốt chửng chỉ trong tích tắc.