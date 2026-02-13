Động cơ Boeing 737 vỡ toác giữa không trung, hành khách hoảng loạn

NIGERIA - Chiếc Boeing 737 của hãng Arik Air buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một động cơ bất ngờ phát nổ, khiến lớp vỏ kim loại bị vỡ và lộ các bộ phận máy móc bên trong.