Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện thiết kế “Rhythm of the sand” của NTK Lê Ngọc Lâm trong buổi final walk kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam.

Tối 3/8, chung kết Miss Grand Vietnam 2024 diễn ra tại TP Phan Thiết (Bình Thuận). Đương kim hoa hậu Lê Hoàng Phương chính thức kết thúc nhiệm kỳ hơn 11 tháng của mình.

Trên sân khấu chung kết, Hoàng Phương chọn chiếc đầm khai thác tối đa các đường cắt xẻ táo bạo. Thay vì những hình ảnh lộng lẫy thường thấy, Hoàng Phương trông mới mẻ hơn qua phom váy bất đối xứng, khoét ngực và eo. Phần xẻ tà cao đến hông giúp cô tôn trọn vẹn đôi chân dài hơn một mét.

Trang phục mang tên Rhythm of the sand do chính NTK Lê Ngọc Lâm thiết kế, lấy cảm hứng từ quê hương Khánh Hòa của cô. Sử dụng chất liệu xuyên thấu, Lê Ngọc Lâm muốn thể hiện hình ảnh mặt biển lấp lánh, tung bọt trắng xóa. Trên nền lớp váy siêu mỏng, nhà thiết kế chăm chút tỉ mỉ bằng cách đính kết hàng nghìn viên đá pha lê nhằm tạo hiệu ứng bắt sáng.

Lê Hoàng Phương trong thiết kế "Rhythm of the sand".

Nhìn Lê Hoàng Phương trong giây phút final walk, Lê Ngọc Lâm cho biết anh cảm thấy xúc động và tự hào. Cả hai hợp tác với nhau và dần trở nên thân thiết từ khi Hoàng Phương thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đến nay. "Sau 5 năm làm việc cùng Phương, tôi thấy rõ ở Phương sự thay đổi về phong cách lẫn thần thái. Sau nhiều gian khó và thử thách, Phương ngày càng trưởng thành. Mối quan hệ với Phương không chỉ là công việc đơn thuần mà còn là tình cảm như anh em trong gia đình", Lê Ngọc Lâm chia sẻ.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương và NTK Lê Ngọc Lâm.

Trên nền nhạc We belong together, Hoàng Phương có những bước chân cuối cùng trên cương vị đương kim Miss Grand Vietnam 2023. Cha mẹ Hoàng Phương và trưởng BTC cuộc thi - bà Phạm Kim Dung cũng có mặt trên sân khấu để ủng hộ cô.

"Khi tên tôi được thay bằng tên đất nước, tôi biết đó là sứ mệnh mà mình sẽ mang theo suốt cả cuộc đời. Sứ mệnh trao gửi lòng yêu thương, nhiệt huyết và cống hiến cho cộng đồng", cô nói.

Người đẹp cảm ơn mọi người đã ở đây cùng cô bước những bước cuối cùng trong nhiệm kỳ hoa hậu. Đặc biệt, cô gửi lời cảm ơn đến cha mẹ và quê hương Khánh Hòa vì đã luôn là bến đỗ bình yên trước những khó khăn bên ngoài và là nơi cô trở về với tình yêu ấm áp, an lành. Cô cũng cảm ơn BTC Miss Grand Vietnam đã bảo vệ, bao dung và thắp lên hy vọng trong cô.

Lê Hoàng Phương bật khóc trong phần final walk.

Hoàng Phương cho biết hai chiếc vương miện là hai ngôi sao may mắn mà cuộc đời đã ban tặng và soi sáng con đường cô đi trên cương vị hoa hậu. Người đẹp xúc động, khuỵu gối cảm ơn người hâm mộ và có chia sẻ cuối cùng trước thời khắc chuyển giao vương miện.

“10 năm cho một hành trình, tôi đã rất nhiều lần hô tên mình trên sân khấu hoa hậu và bây giờ là lần cuối. Lê Hoàng Phương, your Miss Grand Vietnam”, cô nói.

Lê Hoàng Phương khuỵu gối cảm ơn người hâm mộ.

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, quê Khánh Hòa. Cô cao 1m76 với số đo 3 vòng lần lượt 86-61-94 cm. Cô tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại Đại học Công Nghệ TPHCM. Người đẹp đăng quang Miss Grand Vietnam 2023 và thi Miss Grand International cùng năm. Tại cuộc thi, cô đoạt ngôi vị á hậu 4 chung cuộc.

