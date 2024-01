Hoàng tử Harry cuối tuần trước đã rút lại đơn kiện tờ The Mail on Sunday, với cáo buộc tội phỉ báng. Ngoài ra, anh vừa được vinh danh là “Huyền thoại sống của ngành hàng không”.

Hoàng tử Harry cuối tuần trước đã rút đơn kiện đối với tờ The Mail on Sunday với cáo buộc bài báo của tờ này đã ảnh hưởng đến danh dự của anh. Đại diện của hoàng tử cũng đưa ra những lý do cho việc rút đơn kiện. Cũng vào tuần trước, ngày 19/1, anh được vinh danh là “Huyền thoại sống của ngành hàng không” với thành tích đã đạt được trong thời gian phục vụ trong Quân đội Anh.

Theo Reuters, Daily Mail | Video: Reuters