Tính đến ngày 30/6, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10,8 triệu tỷ đồng. Việc huy động vốn trên TTCK tăng trưởng tốt, tổng giá trị huy động vốn qua cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp đạt 325.300 tỷ đồng (tăng 15,83% so với cùng kỳ năm 2025).