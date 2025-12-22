Sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành, đến nay, tổng số vốn huy động từ khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quốc gia ước khoảng 3,84 triệu tỷ đồng (chiếm 74,6% tổng nguồn vốn).