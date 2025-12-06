Tháng 11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 23 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ, huy động được 29.540 tỷ đồng. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 23.490 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 6.050 tỷ đồng.