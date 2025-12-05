Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu, trong đó nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,2% cho năm 2026 và 5,8% cho năm 2027.