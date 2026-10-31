Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) danh nghĩa bình quân đầu người của Việt Nam năm nay đạt 5.259 USD, tăng 8,9% so với mức 4.829 USD của năm 2025.