Lũy kế 7 tháng của năm nay, tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 76 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 30 triệu lượt (tăng hơn 11%), khách nội địa đạt hơn 46 triệu lượt (tăng hơn 4%).