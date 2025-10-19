Khám phá công nghệ chế tạo kim cương chỉ trong vài phút

Thay vì mất hàng tỷ năm để có được một viên kim cương tự nhiên, tại phòng nghiên cứu kim cương lớn nhất thế giới, chỉ mất vài phút là có thể cho ra đời một viên kim cương tổng hợp.