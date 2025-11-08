Khám phá trung tâm thông tin chỉ huy giao thông hiện đại bậc nhất Việt Nam

Sở hữu những công nghệ hiện đại tích hợp AI, trung tâm chỉ huy này có thể phát hiện vi phạm giao thông, vẽ lại hành trình của phương tiện gây tai nạn...