Bộ Tài chính cho biết theo dữ liệu kê khai trong 6 tháng đầu năm, khoảng 20% hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm phải thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định.