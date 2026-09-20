Một số liệu thống kê cho thấy khoảng 60,5% lao động trẻ làm công việc không phù hợp với trình độ chuyên môn. Trong số này, 47,7% làm công việc thấp hơn trình độ đào tạo, trong khi 12,8% làm công việc cao hơn trình độ được đào tạo.