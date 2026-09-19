Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng tháng 7 đạt hơn 11,2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng hơn 152.000 tỷ đồng so với tháng 6 liền trước và tăng 8,56% so với cuối năm 2025.