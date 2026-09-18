Theo báo cáo “Từ động lực thuận lợi đến sự đánh đổi: Triển vọng Đông Nam Á 2026-2035” được phát hành ngày 16/9, khu vực ASEAN-6 được dự báo sẽ tăng trưởng trung bình 4,8% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2035.