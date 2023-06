Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 ở Hải Phòng tổ chức từ ngày 1 - 3/6, với 24.499 thí sinh tham dự. Ngày 1/6, Hội đồng thi làm nhiệm vụ. Ngày 2/6, buổi sáng thi Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, giờ bắt đầu làm bài là 8h5 buổi chiều thí sinh thi Ngoại ngữ với thời gian 60 phút, từ 14h5. Sáng 3/5, thí sinh kết thúc kỳ thi tuyển sinh với bài thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút, bắt đầu từ 8h5. Sở GD-ĐT Hải Phòng đã thành lập 45 Hội đồng coi thi đại trà, gồm 1.034 phòng thi. Tại mỗi phòng thi, bàn ghế bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa 2 thí sinh ngồi cạnh nhau theo hàng ngang là 1,2 m. Mỗi phòng thi có 24 thí sinh, trường hợp đặc biệt có thể xếp đến 26. Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng Bùi Văn Kiệm, để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, ngoài việc chỉ đạo các trường được chọn làm điểm thi chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, Sở tích cực phối hợp với các lực lượng: Công an, quân đội, điện lực, y tế, các sở, ngành, Ban chỉ đạo thi các quận huyện… nhằm bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, an ninh.