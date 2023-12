{"article":{"id":"2222994","title":"Khoảnh khắc máy bay mắc kẹt giữa biển nước mênh mông","description":"ẤN ĐỘ - Những chiếc máy bay ngập trong biển nước tại sân bay quốc tế Chennai do ảnh hưởng của cơn bão Michaung.","contentObject":{"videoUrl":"<iframe width='560' height='315' src='https://embed.vietnamnet.vn/v/00ULQK.html' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>","content":"<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/san-bay-tag13668590384310077459.html\">Sân bay </a>Chennai đã tạm dừng hoạt động, với 12 chuyến bay nội địa và 4 chuyến bay quốc tế bị hủy. Ba chuyến bay quốc tế đến đã phải chuyển hướng đến Bengaluru do điều kiện thời tiết.</p>

<p><strong>Theo NDTV</strong></p>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1701717894511\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2222309\"><a href=\"/may-bay-ha-canh-khan-vi-nam-hanh-khach-mat-kiem-soat-trong-khi-cai-nhau-voi-vo-2222309.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/may-bay-ha-canh-khan-vi-nam-hanh-khach-mat-kiem-soat-trong-khi-cai-nhau-voi-vo-1148.jpg?width=0&s=fZd_Bk7DPwVlEgnsdz5jHQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/may-bay-ha-canh-khan-vi-nam-hanh-khach-mat-kiem-soat-trong-khi-cai-nhau-voi-vo-1148.jpg?width=260&s=gUGNtckfRNoK-ndMoMGN2Q\" alt=\"Máy bay hạ cánh khẩn do nam hành khách mất kiểm soát trong khi cãi nhau với vợ\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/may-bay-ha-canh-khan-vi-nam-hanh-khach-mat-kiem-soat-trong-khi-cai-nhau-voi-vo-2222309.html\">Máy bay hạ cánh khẩn do nam hành khách mất kiểm soát trong khi cãi nhau với vợ</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">ẤN ĐỘ - Một chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp sau khi một cặp vợ chồng tranh cãi gay gắt khiến phi hành đoàn không thể kiểm soát.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2221176\"><a href=\"/hanh-khach-sung-sot-phat-hien-may-bay-ha-canh-nham-san-bay-cach-diem-den-300km-2221176.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/hanh-khach-sung-sot-phat-hien-may-bay-ha-canh-nham-san-bay-cach-diem-den-300km-1238.jpg?width=0&s=TUsc0TLLjL4a9MVntX8Jmg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/hanh-khach-sung-sot-phat-hien-may-bay-ha-canh-nham-san-bay-cach-diem-den-300km-1238.jpg?width=260&s=RDM7tYT0gy7ChEcdYuenOA\" alt=\"Hành khách sửng sốt phát hiện máy bay hạ cánh nhầm sân bay, cách điểm đến 300km\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/hanh-khach-sung-sot-phat-hien-may-bay-ha-canh-nham-san-bay-cach-diem-den-300km-2221176.html\">Hành khách sửng sốt phát hiện máy bay hạ cánh nhầm sân bay, cách điểm đến 300km</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">NIGERIA - Một máy bay chở khách của hãng hàng không United Nigeria Airlines vừa rơi vào tình huống hy hữu khi phi công cho hạ cánh nhầm sân bay, cách đích đến tới hơn 300 km.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2220949\"><a href=\"/de-quen-banh-mi-kep-thit-trong-tui-xach-nu-du-khach-bi-phat-gan-50-trieu-dong-2220949.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/de-quen-banh-mi-kep-thit-trong-tui-xach-nu-du-khach-bi-phat-gan-50-trieu-dong-294.jpg?width=0&s=LxSK7jNbKIvyV-i8vSxZeg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/de-quen-banh-mi-kep-thit-trong-tui-xach-nu-du-khach-bi-phat-gan-50-trieu-dong-294.jpg?width=260&s=_XTFUq7ecb2bKpnA-WjcgA\" alt=\"Để quên bánh mì kẹp thịt trong túi xách, nữ du khách bị phạt gần 50 triệu đồng\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/de-quen-banh-mi-kep-thit-trong-tui-xach-nu-du-khach-bi-phat-gan-50-trieu-dong-2220949.html\">Để quên bánh mì kẹp thịt trong túi xách, nữ du khách bị phạt gần 50 triệu đồng</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">AUSTRALIA - Một người phụ nữ người New Zealand đi du lịch tới Australia đã bị phạt gần 50 triệu đồng vì mang theo một chiếc bánh mì kẹp thịt vào nước này.</div>

</div>

</article>

</div>","videoId":"00ULQK"},"displayType":4,"options":0,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"/khoanh-khac-may-bay-mac-ket-giua-bien-nuoc-menh-mong-2222994.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/khoanh-khac-may-bay-mac-ket-giua-bien-nuoc-menh-mong-547.gif","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/khoanh-khac-may-bay-mac-ket-giua-bien-nuoc-menh-mong-548.gif","updatedDate":"2023-12-05T11:42:44","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"05/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2223187","title":"Mỹ: Israel cân nhắc làm ngập đường hầm, buộc Hamas phải rút lui","description":"Tờ Wall Street Journal trích lời các quan chức Mỹ ngày 4/12 đưa tin, Israel đã lắp ráp một hệ thống máy bơm lớn có thể được dùng để làm ngập các đường hầm của lực lượng Hamas tại Dải Gaza, buộc các tay súng phải rời khỏi các căn cứ dưới lòng đất này.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-israel-can-nhac-lam-ngap-duong-ham-buoc-hamas-phai-rut-lui-2223187.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/my-israel-can-nhac-lam-ngap-duong-ham-buoc-hamas-phai-rut-lui-699.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T13:08:05","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223139","title":"Cảnh giải cứu 3 mẹ con bên trong chiếc ô tô đang chìm dưới hồ nước","description":"TRUNG QUỐC - Khoảnh khắc 2 người đàn ông dũng cảm lao xuống cứu 3 mẹ con trong chiếc ô tô đang chìm giữa hồ nước.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-giai-cuu-3-me-con-ben-trong-chiec-o-to-dang-chim-duoi-ho-nuoc-2223139.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/canh-giai-cuu-3-me-con-ben-trong-chiec-o-to-dang-chim-duoi-ho-nuoc-514.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:35:33","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223102","title":"Khoảnh khắc người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi khi đi câu cá trên sông","description":"TRUNG QUỐC - Một người đàn ông đang câu cá giữa con sông thì bất ngờ một trận lũ quét ập đến và cuốn đi xa hàng trăm mét.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoanh-khac-nguoi-dan-ong-bi-nuoc-lu-cuon-troi-khi-di-cau-ca-tren-song-2223102.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/khoanh-khac-nguoi-dan-ong-bi-nuoc-lu-cuon-troi-khi-di-cau-ca-tren-song-501.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:31:58","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223003","title":"HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ chiến thuật để đánh bại CLB CAHN","description":"HLV Chu Đình Nghiêm đã có những chia sẻ đáng chú ý sau chiến thắng ấn tượng của CLB Hải Phòng trước CLB CAHN tối 4/12.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hlv-chu-dinh-nghiem-tiet-lo-chien-thuat-de-danh-bai-clb-cahn-2223003.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hlv-chu-dinh-nghiem-tiet-lo-chien-thuat-de-danh-bai-clb-cahn-170.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:05:04","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222952","title":"Dạo quanh chợ đồ trang trí Giáng sinh lớn nhất TP.HCM","description":"Thời điểm này mọi năm, thị trường đồ trang trí Giáng sinh đã vào vụ, bắt đầu sôi động nhưng năm nay không khí buôn bán vẫn ảm đạm, trầm lắng.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thi-truong-do-trang-tri-giang-sinh-am-dam-khach-xem-nhieu-nhung-mua-nho-giot-2222952.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thi-truong-do-trang-tri-giang-sinh-am-dam-khach-xem-nhieu-nhung-mua-nho-giot-1755.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T06:36:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222935","title":"Bắt khẩn cấp đối tượng dùng súng nhựa cướp tiệm vàng tại TP.HCM","description":"Chiều 4/12, Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Nhữ Ngọc Long (sinh năm 2000, quê Đắk Lắk) để điều tra về tội \"Cướp tài sản\".","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-khan-cap-doi-tuong-dung-sung-nhua-cuop-tiem-vang-tai-tp-hcm-2222935.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bat-khan-cap-doi-tuong-dung-sung-nhua-cuop-tiem-vang-tai-tphcm-1691.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T21:34:57","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222933","title":"Phát hiện 2 kho hàng lậu trị giá khoảng 2 tỷ đồng tại trung tâm TP.HCM","description":"Ngày 4/12, Đội quản lý thị trường số 1, Cục quản lý thị trường TP.HCM phối hợp với công an phường 14, quận 10 tiến hành đột kích và phát hiện 2 kho hàng với hàng trăm sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và có giá trị khoảng 2 tỉ đồng.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-hien-2-kho-hang-lau-tri-gia-khoang-2-ty-dong-tai-trung-tam-tp-hcm-2222933.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bat-kho-hang-lau-00-00-00-00-00-30-1633.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T21:14:13","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222842","title":"Đá viên nướng - món ăn đường phố đang khuấy đảo cộng đồng mạng Trung Quốc","description":"Đá viên nướng, hay chính là đá tinh khiết được nướng với dầu ăn và các loại gia vị, đang khuấy đảo cộng đồng mạng Trung Quốc vì sự độc đáo có một không hai.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/da-vien-nuong-mon-an-duong-pho-dang-khuay-dao-cong-dong-mang-trung-quoc-2222842.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/da-vien-nuong-mon-an-duong-pho-dang-khuay-dao-cong-dong-mang-trung-quoc-1420.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T17:58:09","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222807","title":"Xe cứu thương bị xe buýt và xe bản tải tông lật tại ngã tư","description":"MỸ - Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một chiếc xe cứu thương bị một chiếc xe buýt và xe bản tải đâm lật khi đang di chuyển qua một ngã tư ở tại quận Marion, bang Indiana.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xe-cuu-thuong-bi-xe-buyt-va-xe-ban-tai-tong-lat-tai-nga-tu-2222807.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/xe-cuu-thuong-bi-xe-buyt-va-xe-ban-tai-tong-lat-tai-nga-tu-1416.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T17:44:17","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220803","title":"Vì sao con người dễ gặp các vấn đề về đường ruột vào mùa đông?","description":"Trên thực tế, nhiều người trong chúng ta thường vô tình thay đổi chế độ ăn uống vào mùa đông cũng như ít vận động thể chất hơn do thời tiết lạnh. Đó cũng chính là lý do khiến chúng ta dễ gặp các vấn đề về đường ruột hơn.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-con-nguoi-de-gap-cac-van-de-ve-duong-ruot-vao-mua-dong-2220803.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vi-sao-con-nguoi-de-gap-cac-van-de-ve-duong-ruot-vao-mua-dong-1413.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T17:41:11","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222725","title":"Người dân nói gì về xe đạp công cộng sau gần 2 năm hoạt động?","description":"Mới đây, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương mở rộng phạm vi hoạt động của mô hình xe đạp công cộng tại TP.HCM, VietNamNet đã khảo sát ý kiến người dân về mô hình sau gần 2 năm đưa vào hoạt động.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-noi-gi-ve-xe-dap-cong-cong-sau-gan-2-nam-hoat-dong-2222725.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nguoi-dan-noi-gi-ve-xe-dap-cong-cong-sau-gan-2-nam-hoat-dong-1160.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:17:37","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222665","title":"Israel phá hủy 500 lối vào đường hầm của Hamas, Houthi tấn công tàu trên Biển Đỏ","description":"Israel tối ngày 3/12 tuyên bố đã phá hủy 500 lối vào đường hầm để chôn vùi các chiến binh Hamas. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết ba tàu thương mại đã bị phong trào Houthi của Yemen tấn công trong vùng biển quốc tế thuộc Biển Đỏ.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-pha-huy-500-loi-vao-duong-ham-cua-hamas-houthi-tan-cong-tau-tren-bien-do-2222665.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/israel-pha-huy-500-loi-vao-duong-ham-cua-hamas-houthi-tan-cong-tau-tren-bien-do-904.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T12:14:34","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222630","title":"Cô gái khiến chủ nhà 'ngã ngửa' khi thấy cảnh tượng kinh hoàng bên trong","description":"TRUNG QUỐC - Chủ nhà bị sốc khi phát hiện cô gái để lại một đống rác khổng lồ bên trong phòng trọ sau khi rời đi.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-gai-khien-chu-nha-nga-ngua-khi-thay-canh-tuong-kinh-hoang-ben-trong-2222630.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/co-gai-khien-chu-nha-nga-ngua-khi-thay-canh-tuong-kinh-hoang-ben-trong-831.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:45:51","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221170","title":"Vũ khí bí mật của Nga khiến drone của Ukraine không đánh mà rơi","description":"Nga đã triển khai những vũ khí bí mật khiến cho một loạt các drone của Ukraine bị rơi trong quá trình trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-khi-bi-mat-cua-nga-khien-drone-cua-ukraine-khong-danh-ma-roi-2221170.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vu-khi-bi-mat-cua-nga-khien-drone-cua-ukraine-khong-danh-ma-roi-657.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:35:33","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220393","title":"Hoa hậu Lan Anh: 'Giữ hình ảnh nhưng không là chính mình rất mệt mỏi'","description":"Miss Earth Vietnam 2023 Đỗ Thị Lan Anh khẳng định luôn là chính mình thay vì cố giữ hình ảnh đẹp trước công chúng. \"Mọi hành động xuất phát từ bản thân sẽ dễ chạm đến trái tim khán giả hơn\", cô chia sẻ với VietNamNet.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-hau-lan-anh-giu-hinh-anh-nhung-khong-la-chinh-minh-rat-met-moi-2220393.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hoa-hau-lan-anh-giu-hinh-anh-nhung-khong-la-chinh-minh-rat-met-moi-416.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:13:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222527","title":"Tai nạn tàu hỏa khiến người đàn ông 56 tuổi tử vong","description":"Sáng 4/12, lực lượng chức năng TP. Thủ Đức vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa khiến một người đàn ông 56 tuổi tử vong.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-lao-vao-duong-ray-bi-tau-hoa-can-tu-vong-2222527.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tau-hoa-can-nguoi-tu-vong-00-00-00-00-00-30-414.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:11:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222479","title":"Lịch sử ít ai biết của chợ Giáng sinh và những phiên chợ đặc biệt nhất","description":"Chợ Giáng sinh, điển hình là các chợ Giáng sinh ở châu Âu có một lịch sử dài lâu hơn chúng ta nghĩ. Tiền thân của sự kiện này đơn giản chỉ là một phiên chợ được tổ chức vào tháng 12 ở Vienna, Áo vào thời Trung cổ.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-su-it-ai-biet-den-cua-cho-giang-sinh-va-nhung-phien-cho-dac-biet-nhat-2222479.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/lich-su-it-ai-biet-den-cua-cho-giang-sinh-va-nhung-phien-cho-dac-biet-nhat-1270.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222469","title":"HLV Quy Nhơn Bình Định: 'Không có gì bàn cãi về chuyên môn của Đặng Văn Lâm'","description":"Đặng Văn Lâm chơi tốt và làm tròn nhiệm vụ đội trưởng trong trận Quy Nhơn Bình Định hạ chủ nhà Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, thuộc vòng 4 Night Wolf V-League 2023/24, tối 3/12.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hlv-quy-nhon-binh-dinh-khong-co-gi-ban-cai-ve-chuyen-mon-cua-van-lam-2222469.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/hlv-quy-nhon-binh-dinh-khong-co-gi-ban-cai-ve-chuyen-mon-cua-dang-van-lam-1246.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:45:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222463","title":"HLV Hà Nội FC nói gì khi thua trận thứ 3 tại V.League 2023-2024?","description":"Hà Nội FC thua Quy Nhơn Bình Định 0-1 ở vòng 4 V-League 2023-2024 ngay tại sân nhà Hàng Đẫy. Bàn thua xuất phát từ một tình huống chuyền đầy bất cẩn của Xuân Mạnh.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hlv-ha-noi-fc-noi-gi-khi-thua-tran-thu-3-tai-v-league-2023-2024-2222463.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/hlv-ha-noi-fc-noi-gi-khi-thua-tran-thu-3-tai-vleague-2023-2024-1224.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:25:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222474","title":"Bố mẹ ủng hộ MONO trình diễn EP mới ở quê nhà Thái Bình","description":"Sau khi ra mắt EP \"ĐẸP\", MONO lần đầu trình diễn 4 ca khúc mới tại quê hương Thái Bình. Nhiều khán giả dù chưa thuộc lời các ca khúc cũng nhún nhảy, hò reo suốt các tiết mục của nam ca sĩ.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-me-ung-ho-mono-trinh-dien-ep-moi-o-que-nha-thai-binh-2222474.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/bo-me-ung-ho-mono-trinh-dien-ep-moi-o-que-nha-thai-binh-1191.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T23:16:02","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222227","title":"Thí sinh vẽ, khiêu vũ, múa lụa tại phần thi tài năng Miss Earth 2023","description":"Dàn thí sinh Miss Earth 2023 mang nhiều màu sắc đa dạng, thể hiện năng khiếu vẽ, khiêu vũ, múa lụa, bóng đá... ở phần thi tài năng của Miss Earth 2023.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thi-sinh-ve-khieu-vu-mua-lua-tai-phan-thi-tai-nang-miss-earth-2023-2222227.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thi-sinh-ve-khieu-vu-mua-lua-tai-phan-thi-tai-nang-miss-earth-2023-244.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T08:55:38","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222177","title":"Động đất ngoài khơi Philippines, Nhật Bản cảnh báo sóng thần cao 1 mét đổ bộ","description":"Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ban bố cảnh báo sóng thần đối với các khu vực dọc bờ biển phía Tây tiếp giáp Thái Bình Dương của nước này, sau khi một trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ở gần đảo Mindanao, Philippines .","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dong-dat-ngoai-khoi-philippines-nhat-ban-canh-bao-song-than-cao-1-met-do-bo-2222177.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/dong-dat-ngoai-khoi-philippines-nhat-ban-canh-bao-song-than-cao-1-met-do-bo-57.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T00:42:55","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222166","title":"Israel rút phái đoàn đàm phán ở Qatar về nước, tập kích 400 mục tiêu ở Dải Gaza","description":"Quân đội Israel ngày 2/12 cho biết trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công kết hợp của lực lượng mặt đất, không quân và hải quân của nước này đã tập kích 400 mục tiêu nhằm vào lực lượng Hamas ở Dải Gaza.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-rut-phai-doan-dam-phan-o-qatar-ve-nuoc-tap-kich-400-muc-tieu-o-dai-gaza-2222166.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/israel-rut-phai-doan-dam-phan-o-qatar-ve-nuoc-tap-kich-400-muc-tieu-o-dai-gaza-1029.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T23:34:59","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220038","title":"Hoa hậu Lan Anh cảm thấy 'lạc hậu' vì không lớn lên ở Việt Nam","description":"Hoa hậu Đỗ Thị Lan Anh tiết lộ với VietNamNet rằng rất tự ti khi tham gia Miss Earth Vietnam 2023 vì gặp rào cản ngôn ngữ, cảm thấy \"lạc hậu\" vì không bắt kịp giới trẻ Việt.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-hau-lan-anh-cam-thay-lac-hau-vi-khong-lon-len-o-viet-nam-2220038.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/hoa-hau-lan-anh-cam-thay-lac-hau-vi-khong-lon-len-o-viet-nam-411.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T12:21:53","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221919","title":"MONO chính thức trở lại đường đua âm nhạc với loạt ca khúc mới","description":"MONO chính thức ra mắt EP 'Đẹp' và MV 'Cười lên'. Đây là dự án đánh dấu hành trình hoạt động nghệ thuật hơn 1 năm của nam ca sĩ.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mono-chinh-thuc-tro-lai-duong-dua-am-nhac-voi-loat-ca-khuc-moi-2221919.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/mono-chinh-thuc-tro-lai-duong-dua-am-nhac-voi-loat-ca-khuc-moi-174.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:03:47","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa