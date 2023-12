{"article":{"id":"2222309","title":"Máy bay hạ cánh khẩn vì nam hành khách mất kiểm soát trong khi cãi nhau với vợ","description":"ẤN ĐỘ - Một chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp sau khi một cặp vợ chồng tranh cãi gay gắt khiến phi hành đoàn không thể kiểm soát.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/may-bay-1-1150.jpg?width=768&s=CvzmMIZf65WRjX-Fv3S-Sg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/may-bay-1-1150.jpg?width=1024&s=Xa8nUB6dFtWuxoBD3akApA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/may-bay-1-1150.jpg?width=0&s=tgLyi5t6NtL8_x7PhLqqZA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/may-bay-1-1150.jpg?width=768&s=CvzmMIZf65WRjX-Fv3S-Sg\" alt=\"may-bay-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/may-bay-1-1150.jpg?width=260&s=8YNAOhdJXmbzNFjoFblkfA\"></picture>

<p>Theo The Times of India đưa tin, sự việc hy hữu xảy ra hôm 29/11 vừa qua, trên chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa đi từ thành phố Munich (Đức) đến thủ đô Bangkok (Thái Lan). Trong hành trình kéo dài 10 tiếng, một cặp vợ chồng đã cãi nhau ầm ý và sau đó dẫn tới một số hành động gây mất an toàn bay, buộc phi hành đoàn phải <a href=\"https://vietnamnet.vn/su-co-hang-khong-tag10273583355375959514.html\">hạ cánh khẩn cấp</a>.</p>

<p>Trước khi hạ cánh, phi công đã liên lạc với đài kiểm soát không lưu ở Sân bay Quốc tế Indira Gandhi (IGI) ở Delhi, Ấn Độ và thông báo có “một tình huống khẩn cấp và một hành khách náo loạn”.</p>

<p>Truyền thông địa phương cho biết, cuộc cãi vã được đẩy lên cao khi người vợ mang quốc tịch Thái Lan đã báo cáo với phi hành đoàn rằng cô cảm thấy “bị đe dọa” bởi hành vi của người chồng, 53 tuổi, mang quốc tịch Đức.</p>

<p>Ngay sau đó, người đàn ông bắt đầu ném thức ăn lung tung, cố dùng bật lửa đốt chăn, đập nát điện thoại di động và cởi hết quần áo trong cabin. Thậm chí, người đàn ông này đã hét lên: “Tôi sẽ giết tất cả các người”, trong khi phớt lờ chỉ dẫn của phi hành đoàn.</p>

<p>Người phát ngôn của hãng hàng không Lufthansa cho biết: “Chuyến bay phải chuyển hướng đến Delhi do có một hành khách ngang ngược trên máy bay. Người đàn ông này đã được bàn giao cho chính quyền.”</p>

<p>“Sự an toàn trên máy bay là ưu tiên hàng đầu đối với hành khách và phi hành đoàn của chúng tôi”.</p>

<p>Theo tờ Times of India, hãng bay Lufthansa đang phối hợp với đại sứ quán Đức tại địa phương để quyết định nên bàn giao hành khách gây rối cho Cảnh sát Delhi hay đưa người đàn ông này trở lại Đức trên chuyến bay.</p>

<p>Theo dữ liệu từ Flightradar24, chuyến bay đã hạ cánh an toàn ở Bangkok muộn hơn khoảng hai giờ so với dự kiến.</p>

Có lẽ không phải ai cũng biết rằng hội chứng này có riêng một thuật ngữ khoa học.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-thuong-buon-xi-hoi-tren-may-bay-2203961.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/vi-sao-nhieu-nguoi-thuong-buon-xi-hoi-tren-may-bay-117.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219050","title":"Mê đắm vẻ đẹp thanh bình ở Cô Tô mùa vắng khách du lịch","description":"Không chọn tới Cô Tô (Quảng Ninh) trong mùa hè sôi động, đông đúc, những du khách yêu thích sự yên bình tìm tới huyện đảo này vào tháng cuối năm, khi tiết trời chuyển thu mát mẻ, nhịp sống nhẹ nhàng, trầm lặng.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/me-dam-ve-dep-thanh-binh-o-co-to-mua-vang-khach-du-lich-2219050.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/me-dam-ve-dep-thanh-binh-o-co-to-mua-vang-khach-du-lich-98.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T08:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221903","title":"Việt Nam đón lượng khách du lịch quốc tế kỷ lục trong tháng 11","description":"Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT), Việt Nam đã đón hơn 1,23 triệu khách du lịch quốc tế trong tháng 11, tăng 11% so với tháng trước và cũng là con số kỷ lục của năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-don-luong-khach-du-lich-quoc-te-ky-luc-trong-thang-11-2221903.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/viet-nam-don-luong-khach-du-lich-quoc-te-ky-luc-trong-thang-11-73.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221899","title":"Du khách ngồi tù vì 'văng tục, chửi bậy' với nhân viên hàng không ở sân bay","description":"DUBAI - Một du khách người Anh đã bị tuyên án ba tháng tù giam và sau đó bị trục xuất về nước vì xúc phạm nặng nề nữ tiếp viên hàng không ở Dubai.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-khach-ngoi-tu-vi-vang-tuc-chui-bay-voi-nhan-vien-hang-khong-o-san-bay-2221899.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/du-khach-ngoi-tu-vi-vang-tuc-chui-bay-voi-nhan-vien-hang-khong-o-san-bay-531.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T15:13:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215054","title":"Đồi hoa dã quỳ đẹp 'điên đảo', được yêu thích nhất tại Đà Lạt năm nay","description":"Dưới chân núi Voi, cạnh cao tốc Liên Khương - Prenn, một quả đồi rộng lớn được bao phủ hoa dã quỳ vàng rực, khiến du khách say mê tìm kiếm khi tới Đà Lạt.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-hoa-da-quy-dep-dien-dao-duoc-yeu-thich-nhat-tai-da-lat-nam-nay-2215054.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/doi-hoa-da-quy-dep-dien-dao-duoc-yeu-thich-nhat-tai-da-lat-nam-nay-25.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220880","title":"Du lịch biển Việt Nam: Phú Quốc và bài học 'giữ bản sắc' không của riêng ai","description":"Theo nhiều nhà quản lý và nhà đầu tư, Phú Quốc là minh chứng rõ ràng của sự đầu tư thiên lệch, quá tập trung cho các dự án bất động sản, trong khi đầu tư cho kinh tế biển, kinh tế thể thao không nhiều.","displayType":12,"category":{"name":"Bàn tròn trực tuyến","detailUrl":"/ban-tron-truc-tuyen","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-tron-truc-tuyen","relatedIds":["000005","00000W"],"subIds":["00004D"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-lich-bien-viet-nam-phu-quoc-va-bai-hoc-giu-ban-sac-khong-cua-rieng-ai-2220880.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/du-lich-bien-viet-nam-phu-quoc-va-bai-hoc-giu-ban-sac-khong-cua-rieng-ai-119.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T08:30:19","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221808","title":"Ngắm các điểm check-in tuyệt đẹp chào năm mới 2024 ở Đà Nẵng qua phối cảnh","description":"Chào mừng năm mới 2024, Đà Nẵng lắp đặt mô hình check-in tại 3 địa điểm phục vụ người dân và du khách.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngam-cac-diem-check-in-chao-nam-moi-2024-o-da-nang-qua-phoi-canh-2221808.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ngam-cac-diem-check-in-tuyet-dep-chao-nam-moi-2024-o-da-nang-qua-phoi-canh-1484.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T08:15:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2220955","title":"Báo nước ngoài chỉ ra những lý do Việt Nam là một nơi đáng sống","description":"Travel2next đưa tin, Việt Nam là một đất nước tuyệt vời để ghé thăm và là một trong những lựa chọn có chi phí sinh hoạt thấp trên thế giới. Do đó không có gì ngạc nhiên khi cộng đồng người nước ngoài sống và làm việc ở Việt Nam ngày càng tăng.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-nuoc-ngoai-chi-ra-nhung-ly-do-viet-nam-la-mot-noi-dang-song-2220955.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bao-nuoc-ngoai-chi-ra-nhung-ly-do-viet-nam-la-mot-noi-dang-song-1471.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221301","title":"Món chè gì ở Huế 'mặn mặn, ngọt ngọt', thách thức các tín đồ ẩm thực?","description":"Đặc sản Huế không chỉ hấp dẫn du khách bởi hương vị lạ miệng mà còn có giá thành bình dân, gồm nhiều món ăn ngon như cơm hến, chè bột lọc heo quay, cà phê muối, mắm sò,…","displayType":6,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dac-san-hue-co-mon-che-doc-nhat-vo-nhi-duoc-lam-tu-nguyen-lieu-nao-2221301.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/mon-che-gi-o-hue-man-man-ngot-ngot-thach-thuc-cac-tin-do-am-thuc-1253.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T20:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220799","title":"Khách Hàn Quốc hào hứng 'ăn cả Cao Bằng', bất ngờ với loạt đặc sản rẻ như cho","description":"Trong chuyến du lịch Cao Bằng gần đây, chàng YouTuber Hàn Quốc không khỏi ấn tượng với loạt món đặc sản nức tiếng có giá thành bình dân như phở chua, phở vịt quay, bánh cao chằng, bánh áp chao,...","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-han-quoc-hao-hung-an-ca-cao-bang-bat-ngo-voi-loat-dac-san-re-nhu-cho-2220799.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/khach-han-quoc-hao-hung-an-ca-cao-bang-bat-ngo-voi-loat-dac-san-re-nhu-cho-874.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:28:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221594","title":"'Thủ phủ resort' tham vọng đón 3,5 triệu lượt khách","description":"Thông tin trên được đưa ra tổ chức hội thảo “Giới thiệu và quảng bá điểm đến Kê Gà-Bình Thuận”, mới diễn ra tại TP.HCM.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-phu-resort-tham-vong-don-3-5-trieu-luot-khach-2221594.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thu-phu-resort-tham-vong-don-35-trieu-luot-khach-684.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219560","title":"Du khách Trung Quốc bị Thái Lan 'cấm cửa' 10 năm vì sang du lịch để ăn xin","description":"Sáu du khách Trung Quốc bị phát hiện xin tiền trên đường phố ở Bangkok đã bị cấm quay lại Thái Lan trong vòng 10 năm tới.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-khach-trung-quoc-bi-thai-lan-cam-cua-10-nam-vi-sang-du-lich-de-an-xin-2219560.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/du-khach-trung-quoc-bi-thai-lan-cam-cua-10-nam-vi-sang-du-lich-de-an-xin-443.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:57:41","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221495","title":"Saigontourist Group - tạo bản sắc hành trình du lịch thông qua ẩm thực","description":"Với tâm huyết truyền tải và quảng bá nền văn hóa độc đáo và nền ẩm thực phong phú của Việt Nam, Saigontourist Group đã tạo nên những hành trình du lịch độc đáo, sáng tạo thông qua chương trình Du lịch và Ẩm thực.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/saigontourist-group-tao-ban-sac-hanh-trinh-du-lich-thong-qua-am-thuc-2221495.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/saigontourist-group-tao-ban-sac-hanh-trinh-du-lich-thong-qua-am-thuc-245.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220859","title":"Du lịch biển Việt Nam đừng trở thành 'phiên bản nhái của Thái Lan'","description":"Nhiều địa phương ở Việt Nam muốn áp dụng mô hình phát triển du lịch biển như Phuket (Thái Lan), tuy nhiên chỉ dừng ở mức “copy-paste” mà không nắm rõ mình có lợi thế và hạn chế ra sao.","displayType":12,"category":{"name":"Bàn tròn trực tuyến","detailUrl":"/ban-tron-truc-tuyen","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-tron-truc-tuyen","relatedIds":["000005","00000W"],"subIds":["00004D"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-lich-bien-viet-nam-dung-tro-thanh-phien-ban-nhai-cua-thai-lan-2220859.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/du-lich-bien-viet-nam-dung-tro-thanh-phien-ban-nhai-cua-thai-lan-1.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T08:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218305","title":"Thảo nguyên ‘trên mây’ ấn tượng ở Quảng Ngãi, khách săn mây đẹp chẳng kém Tà Xùa","description":"Tới thảo nguyên rộng mênh mông nằm ở độ cao gần 700m so với mực nước biển, du khách không chỉ được tận hưởng không gian trong lành, xanh mát mà còn thoải mái cắm trại, săn biển mây đẹp chẳng kém Y Tý, Tà Xùa,…","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thao-nguyen-bui-hui-o-quang-ngai-khach-san-may-dep-chang-kem-ta-xua-2218305.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thao-nguyen-tren-may-an-tuong-o-quang-ngai-khach-san-may-dep-chang-kem-ta-xua-1308.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T08:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221176","title":"Hành khách sửng sốt phát hiện máy bay hạ cánh nhầm sân bay, cách điểm đến 300km","description":"NIGERIA - Một máy bay chở khách của hãng hàng không United Nigeria Airlines vừa rơi vào tình huống hy hữu khi phi công cho hạ cánh nhầm sân bay, cách đích đến tới hơn 300 km.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hanh-khach-sung-sot-phat-hien-may-bay-ha-canh-nham-san-bay-cach-diem-den-300km-2221176.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/hanh-khach-sung-sot-phat-hien-may-bay-ha-canh-nham-san-bay-cach-diem-den-300km-1238.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221335","title":"Lý Sơn dự kiến thu phí du khách tham quan","description":"Các phòng, ban đơn vị trên huyện đảo Lý Sơn cơ bản đồng ý với dự thảo thu vé các điểm tham quan đối với du khách lên đảo.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-son-du-kien-thu-phi-du-khach-tham-quan-2221335.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ly-son-du-kien-thu-phi-du-khach-tham-quan-1397.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T20:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221328","title":"Đã tìm ra thực khách chuyển nhầm 270 triệu đồng cho bữa ăn 270 nghìn ở Thanh Hóa","description":"Người chuyển nhầm tiền 270 triệu đồng cho bữa ăn trưa 270 nghìn đồng ở nhà hàng Lan Ngan (TP Thanh Hóa) là một phụ nữ mới đi làm ở Đài Loan về.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/da-tim-ra-thuc-khach-chuyen-nham-270-trieu-dong-cho-bua-an-270-nghin-o-thanh-hoa-2221328.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/da-tim-ra-thuc-khach-chuyen-nham-270-trieu-dong-cho-bua-an-270-nghin-o-thanh-hoa-1387.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T20:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221295","title":"Đà Nẵng tổ chức giải chạy trên bán đảo Sơn Trà đúng dịp lễ Giáng sinh","description":"Giải chạy bộ được tổ chức trên bán đảo Sơn Trà đúng dịp lễ Giáng sinh hứa hẹn thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/da-nang-to-chuc-giai-chay-tren-ban-dao-son-tra-hut-du-khach-dip-cuoi-nam-2221295.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/da-nang-to-chuc-giai-chay-tren-ban-dao-son-tra-dung-dip-le-giang-sinh-1230.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221204","title":"Nhà hàng tìm thực khách chuyển nhầm 270 triệu đồng cho bữa ăn 270 nghìn","description":"Một thực khách sử dụng dịch vụ ở nhà hàng Lan Ngan (TP Thanh Hóa) đã chuyển khoản nhầm 270 triệu đồng cho bữa ăn chỉ hết 270 nghìn đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-nha-hang-o-thanh-hoa-tim-thuc-khach-chuyen-khoan-nham-270-trieu-dong-2221204.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nha-hang-tim-thuc-khach-chuyen-nham-270-trieu-dong-cho-bua-an-270-nghin-dong-974.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:42:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220953","title":"Pháp cấm hút thuốc trên bãi biển và trong công viên","description":"Mới đây, Pháp đã ban hành điều luật về việc cấm hút thuốc trên bãi biển, trong rừng và các không gian xanh khác. Nước này đưa ra lệnh cấm hút thuốc ở một số khu vực công cộng như một phần của kế hoạch chống thuốc lá toàn diện.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phap-cam-hut-thuoc-tren-bai-bien-va-trong-cong-vien-2220953.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/phap-cam-hut-thuoc-tren-bai-bien-va-trong-cong-vien-591.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2190594","title":"Thánh đường cổ kính hơn 140 tuổi cách Hà Nội 70km, góc chụp nào cũng như trời Âu","description":"Cách Hà Nội khoảng 70 km, Vương cung thánh đường Sở Kiện sẽ khiến du khách cảm thấy choáng ngợp ngay từ giây phút đầu tiên chiêm ngưỡng công trình kiến trúc hơn 140 năm tuổi này.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/choang-ngop-ve-dep-cua-vuong-cung-thanh-duong-so-kien-hon-140-nam-2190594.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/choang-ngop-ve-dep-cua-thanh-duong-hon-140-tuoi-chup-goc-nao-cung-nhu-troi-au-12.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220949","title":"Để quên bánh mì kẹp thịt trong túi xách, nữ du khách bị phạt gần 50 triệu đồng","description":"AUSTRALIA - Một người phụ nữ người New Zealand đi du lịch tới Australia đã bị phạt gần 50 triệu đồng vì mang theo một chiếc bánh mì kẹp thịt vào nước này.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-quen-banh-mi-kep-thit-trong-tui-xach-nu-du-khach-bi-phat-gan-50-trieu-dong-2220949.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/de-quen-banh-mi-kep-thit-trong-tui-xach-nu-du-khach-bi-phat-gan-50-trieu-dong-294.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T08:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

