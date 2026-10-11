TANZANIA – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một máy bay du lịch phải hạ cánh khẩn cấp, trượt dài trên đường băng sau khi đâm trúng một con ngựa vằn lúc cất cánh tại sân bay trong Vườn quốc gia Serengeti.