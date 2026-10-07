ẤN ĐỘ – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một chiếc ô tô bất ngờ phát nổ kinh hoàng trong lúc đang tiếp nhiên liệu, khiến mảnh vỡ văng tung tóe và nhiều người hoảng loạn bỏ chạy.