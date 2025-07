ẤN ĐỘ - Một tòa nhà dân cư 5 tầng ở Shimla. bang Himachal Pradesh đã bất ngờ đổ sập chỉ vài giờ sau khi xuất hiện những vết nứt. Mưa lớn và lũ lụt đang hoành hành ở nhiều nơi tại quốc gia Nam Á này.

Theo The Hindu | Video: Mirror Now, News Nine, India Today